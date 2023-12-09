Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Хетафе вдома переграв Валенсію. Єдиний гол ближче до завершення матчу забив Борха Майораль, а червоні картки отримали футболісти обох команд, Домінгуш Дуарте, Габріел Пауліста та Хаві Герра.

Роман Яремчук вийшов на поле на декілька хвилин, проте нічим особливим не відмітився. Наразі колектив Хосе Бордаласа знаходиться на 8 місці, його опоненти на 10 позиції.

Хетафе — Валенсія 1:0

Гол: Майораль, 87

Хетафе: Сорія — Джене (Аленья, 70), Дуарте, Альварес — Іглесіас, Мілья (Арнаіс, 70), Максимович, Мартінс (Мітрович, 83) — Грінвуд, Майораль — Латаса (Мата, 74)

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Канос, 90), Москера, Пауліста, Гасіоровскі (Яремчук, 90) — Фулькьє, Пепелу, Герра, Перес (Діакабі, 55) — Лопес (Васкес, 82), Дуро

Попередження: Мілья, Джене — Коррея, Пауліста, Фулькьє

Видалення: Дуарте — Пауліста, Герра