Іспанія

Напередодні важливого матчу з Валенсією команда може втратити одного з ключових гравців.

Міжнародна пауза добігла кінця, і гравці, які захищали кольори своїх національних збірних, повернулися до розташування клубів. Команди вже активно готуються до відновлення національних чемпіонатів, зокрема — Ла Ліги.

Однак, за інформацією Barca Universal, зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал не з’явився на сьогоднішньому тренуванні команди. Причина його відсутності поки що не розголошується.

Нагадаємо, після першого матчу збірної Іспанії проти Болгарії повідомлялося про певний дискомфорт, який відчував Ямал. Утім, пізніше він узяв участь у другому матчі — проти Туреччини — без жодних видимих проблем.

Додамо, що Барселона вже завтра, 14 вересня, зіграє на Олімпійському у матчі 4-го туру Ла Ліги проти Валенсії. Поки залишається під питанням, чи буде Ямал готовий взяти участь у цьому поєдинку