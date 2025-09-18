Іспанія

Італійський клуб відмовився.

Реал пропонував Ювентусу взяти Ендріка в оренду, повідомляє інсайдер Маттео Моретто. Розмови відбулися на початку літнього трансферного вікна.

Італійці відхилили пропозицію після внутрішнього обговорення в клубі.

У минулому сезоні Ендрік провів 22 матчі за Реал у Ла Лізі, часто виходячи на заміну, і забив один гол. У поточному сезоні 19-річний форвард ще не грав через травму стегна.

Раніше повідомлялося, що форвард Реала відмовився від переходу у Валенсію.