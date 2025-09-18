Італійський клуб відмовився.
Ендрік, Getty Images
18 вересня 2025, 14:57
Реал пропонував Ювентусу взяти Ендріка в оренду, повідомляє інсайдер Маттео Моретто. Розмови відбулися на початку літнього трансферного вікна.
Італійці відхилили пропозицію після внутрішнього обговорення в клубі.
У минулому сезоні Ендрік провів 22 матчі за Реал у Ла Лізі, часто виходячи на заміну, і забив один гол. У поточному сезоні 19-річний форвард ще не грав через травму стегна.
Раніше повідомлялося, що форвард Реала відмовився від переходу у Валенсію.