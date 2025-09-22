Іспанія

Алонсо: команда зростає, але попереду ще довгий шлях і важкі випробування.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо на пресконференції перед матчем із Леванте поділився думками про команду та її гравців.

Наставник відразу відкинув тему Золотого м’яча, підкресливши, що це не його справа: "Я не член журі. Моя голова зараз повністю зосереджена на матчі проти Леванте, а не на індивідуальних нагородах".

Окремо Алонсо прокоментував емоційні реакції футболістів, зокрема Вінісіуса, на заміни: "Я сам був футболістом і розумію ці емоції. Коли тебе знімають із поля, це не найприємніший момент. Але я ставлюся до цього спокійно. Після гри ми завжди говоримо з гравцями, обговорюємо їхні відчуття. Для мене це маленькі речі, з яких не треба робити трагедії".

Іспанець похвалив молодого Каррераса, який, за його словами, перевершив очікування: "Я був оптимістичним щодо нього, але його характер та рівень конкуренції мене приємно здивували. Він майже не помиляється і має відмінну ментальність". Також Алонсо підтвердив, що Камавінга та Беллінгем можуть вийти у стартовому складі проти Леванте, адже вони добре працюють на тренуваннях і мають величезний потенціал.

Підсумовуючи, Хабі зазначив, що команда перебуває на стадії становлення і ще попереду багато роботи: "Ми лише на початку шляху. Колектив поступово набирає форму, але маємо бути амбітними й прагнути більшого. Хочемо здобути якомога більше очок — для цього треба вигравати матч за матчем".