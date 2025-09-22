Алонсо: команда зростає, але попереду ще довгий шлях і важкі випробування.
Хабі Алонсо, getty images
22 вересня 2025, 16:04
Головний тренер Реала Хабі Алонсо на пресконференції перед матчем із Леванте поділився думками про команду та її гравців.
Наставник відразу відкинув тему Золотого м’яча, підкресливши, що це не його справа: "Я не член журі. Моя голова зараз повністю зосереджена на матчі проти Леванте, а не на індивідуальних нагородах".
Окремо Алонсо прокоментував емоційні реакції футболістів, зокрема Вінісіуса, на заміни: "Я сам був футболістом і розумію ці емоції. Коли тебе знімають із поля, це не найприємніший момент. Але я ставлюся до цього спокійно. Після гри ми завжди говоримо з гравцями, обговорюємо їхні відчуття. Для мене це маленькі речі, з яких не треба робити трагедії".
Іспанець похвалив молодого Каррераса, який, за його словами, перевершив очікування: "Я був оптимістичним щодо нього, але його характер та рівень конкуренції мене приємно здивували. Він майже не помиляється і має відмінну ментальність". Також Алонсо підтвердив, що Камавінга та Беллінгем можуть вийти у стартовому складі проти Леванте, адже вони добре працюють на тренуваннях і мають величезний потенціал.
Підсумовуючи, Хабі зазначив, що команда перебуває на стадії становлення і ще попереду багато роботи: "Ми лише на початку шляху. Колектив поступово набирає форму, але маємо бути амбітними й прагнути більшого. Хочемо здобути якомога більше очок — для цього треба вигравати матч за матчем".