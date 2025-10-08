Іспанія

Проведення офіційних ігор за межами Європи — новий етап у стратегії клубу.

Президент каталонського клубу Жоан Лапорта поділився очікуваннями напередодні майбутнього поєдинку Барселони проти Вільярреала, який відбудеться у Маямі. За словами Лапорти, клуб дуже радий можливості повернутися до США — одного з ключових стратегічних ринків для Барселони. Про це повідомляє Barca Universal.

“Ми з нетерпінням чекаємо на можливість знову зустрітися з нашими вболівальниками у Сполучених Штатах, — сказав Лапорта. — Вдячні La Liga за те, що дає нам змогу бути ближчими до прихильників у цьому важливому регіоні. Ми багато років відвідуємо США і завжди відчуваємо величезну підтримку та пристрасть, яку пробуджує наш клуб”.

Президент Барселони наголосив, що клуб має мільйони фанатів по всьому світу, і участь у матчах за океаном допомагає підтримувати тісний зв’язок з ними. Він також підкреслив, що матч у такому футбольному місті, як Маямі, обіцяє стати видовищем найвищого рівня.

Нагадаємо, УЄФА нещодавно офіційно дозволив проведення матчів національних чемпіонатів за межами Європи.