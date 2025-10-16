Іспанія

Марсель і ще декілька клубів стежать за 19-річним бразильцем.

Як повідомляє ESPN, одразу декілька європейських клубів, включаючи Марсель, зацікавлені у підписанні 19-річного нападника Реала Ендріка у січневе трансферне вікно. Мадридський клуб очікує на офіційні запити вже найближчим часом, однак сам гравець поки не поспішає з прийняттям рішення.

За інформацією джерела, Ендрік хоче дочекатися наступних матчів, аби оцінити своє місце в планах тренерського штабу. Він розраховує на зміну ролі в команді та більше ігрового часу після відновлення.

Молодий бразилець не з’являвся на полі з травня, коли отримав травму стегна напередодні клубного чемпіонату світу. Пошкодження загострилося влітку, через що форвард пропустив турнір і вибув приблизно на п’ять місяців.

Ендрік приєднався до Реала у 2024 році з Палмейраса, провів 37 матчів та забив сім голів за першу команду.