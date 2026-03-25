Іспанія

Голкіпер Барселони задоволений своєю грою у поточному сезоні та впевненістю, яка допомагає команді перемагати.

"Я намагаюся робити сейви в кожен момент матчу. Іноді мені це вдається, іноді ні, але зараз я почуваюся дуже впевнено і перебуваю у хорошій формі. Я радий, тому що мої сейви допомагають команді перемагати. Воротар має бути на місці у ключові моменти", — наводить слова Гарсії Barça Universal.

У цьому сезоні 24-річний Гарсія провів 36 матчів з урахуванням усіх турнірів, пропустив 35 голів та 15 разів зміг залишити свої ворота недоторканими.