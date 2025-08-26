Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Поліссям зустрінеться Фіорентина.

Полісся — Фіорентина 0:3 Відео голів та огляд матчу 21.08.2025

Друга очна зустріч українського та італійського клубів відбудеться в четвер, 28 серпня. Початок протистояння на Стадіо Чітта-дель-Тріколоре в Реджо-Емілії (Італія) — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Стефано Піолі. Так, на перемогу Фіорентини можна поставити з коефіцієнтом 1.24, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 11.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Фіорентина: -2,25", представлений показником 2.20.

Коефіцієнтом 2.11 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Фіорентини.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Фіорентини й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.83.

Слідкуйте за поєдинком Фіорентина — Полісся на Football.ua.