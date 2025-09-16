Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мадридський Реал прийматиме марсельський Олімпік.

Реал Мадрид — Марсель. Анонс і прогноз на матч

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 вересня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 7.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Реал Мадрид: -1,25", представлений показником 1.76.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Реала Мадрид і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.97.

Слідкуйте за матчем Реал Мадрид — Марсель на Football.ua.