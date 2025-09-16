Інше

Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі першого туру Ліги чемпіонів-2025/26.

УЄФА Ліга чемпіонів повертається, і вже в першому турі на фанатів чекають одразу три суперматчі, які колись визначали переможця головного єврокубка. Ювентус зустрінеться з дортмундською Боруссією, Баварія зіграє проти Челсі, а Аякс поміряється силами з Інтером.

Ці протистояння не лише несуть ностальгійний відтінок завдяки історії фіналів, а й обіцяють подарувати нову інтригу на старті сезону. Попереду – ключова статистика та найцікавіші факти про кожен матч першого туру.

Атлетік — Арсенал

- Арсенал програв лише двічі у 22 останніх матчах групового/загального етапу Ліги чемпіонів.

- Атлетік здобув 14 перемог у 18 останніх домашніх іграх у єврокубках.

- Востаннє Атлетік грав на груповому/загальному етапі Ліги чемпіонів у сезоні-2014/15. До цього команда виступала у турнірі один раз у сезоні-1998/99.

прогноз 1:3

ПСВ - Юніон Сент-Жилуаз

- Ейндховен забивав у 16 ​​останніх домашніх матчах у єврокубках.

- Юніон дебютує в основній сітці Ліги чемпіонів. Це восьмий представник Бельгії, який зіграє на груповому/загальному етапі турніру.

- Юніон виграв два попередні виїзні матчі в єврокубках проти суперників з Нідерландів — обидва в минулому розіграші Ліги Європи. З рахунком 1:0 бельгійці обіграли Твенте на загальному етапі, а у стиковому матчі у відповідь здолали Аякс 2:1.

прогноз 2:2

Ювентус — Боруссія Дортмунд

- Це повторення фіналу ЛЧ-1996/97, у якому Боруссія перемогла 3:1. На мюнхенському Олімпіаштадіоні Карл-Хайнц Рідле оформив дубль у першому таймі.

- "Б'янконери" ніколи не програвали вдома у першому турі Ліги чемпіонів.

- Новачок Юве Джонатан Девід забив сім м'ячів в останніх дев'яти матчах Ліги чемпіонів. Це найрезультативніший канадець в історії Ліги чемпіонів – 10 голів у 18 іграх.

- Нападник Боруссії Серу Гірассі забив дев'ять голів у восьми матчах загального етапу ЛЧ-2024/25.

прогноз 2:0

Реал — Марсель

- Реал виграв 199 матчів Ліги чемпіонів та забив 698 голів. Мадрид може стати першою командою, кому вдасться досягти знакових позначок у 200 перемог та 700 голів.

- Кіліан Мбаппе забивав у першому турі Ліги чемпіонів у трьох останніх сезонах поспіль.

- Марсель виграв лише один із восьми останніх єврокубкових матчів проти іспанських команд.

- П'єр-Емерік Обамеянг забивав у кожному з чотирьох матчів проти Реала у Лізі чемпіонів — за дортмундську Боруссію на групових етапах ЛЧ-2016/17 та ЛЧ-2017/18.

прогноз 4:1

Бенфіка — Карабах

- Карабах вдруге вийшов в основну сітку Ліги чемпіонів. Попереднього разу він грав на груповому етапі в сезоні-2017/18. Це єдина азербайджанська команда, яка брала участь в основній сітці турніру.

- Лісабонці виграли п'ять із дев'яти останніх матчів на європейській арені.

- Карабах проводить 12-й поспіль єврокубковий сезон.

прогноз 3:0

Тоттенгем — Вільярреал

- Тоттенгем здобув лише дві перемоги у 14 попередніх єврокубкових матчах з іспанськими клубами.

- "Шпори" не програвали на своєму полі у 20 останніх матчах клубних турнірів УЄФА.

- Вільярреал здобув лише дві перемоги у 20 останніх єврокубкових матчах проти англійських клубів.

- Півзахисника Манора Соломона 1 вересня було орендовано іспанцями у Тоттенгема. Захисник Хуан Фойт провів чотири сезони у складі "шпор", а у 2021 році перейшов у Вільяреал.

прогноз 1:1

Олімпіакос — Пафос

- Олімпіакос бере участь у найпрестижнішому єврокубку в 36-й раз — більше, ніж будь-який інший грецький клуб.

- Олімпіакос виграв лише дві з 20 останніх зустрічей групового/загального етапу Ліги чемпіонів.

- Пафос вперше грає на груповому/загальному етапі Ліги чемпіонів.

- Пафос став третім представником Кіпру, який вийшов в основну сітку Ліги чемпіонів, після АПОЕЛу (грав чотири рази) та Анортосіса (один раз).

прогноз 1:1

Славія - Буде/Глімт

- Це перший в історії групового/загального етапу Ліги чемпіонів матч між представниками Чехії та Норвегії.

- Славія грає в основній сітці Ліги чемпіонів втретє (2007/08 та 2019/20) та проводить дев'ятий поспіль євросезон.

- Буде/Глімт — перша норвезька команда з сезону-2007/08 (тоді це був Русенборг) і лише третя в історії, що вийшла в основну сітку Ліги чемпіонів. Окрім Русенборга, який грав 11 разів, це одного разу вдалося зробити Мольде.

- Чемпіон Норвегії не виграє на виїзді в єврокубках протягом семи матчів поспіль.

прогноз 0:0

Аякс — Інтер

- Цей матч — повторення фіналу Кубка європейських чемпіонів-1971/72, у якому Аякс переміг 2:0 у Роттердамі. Команди не зустрічалися з 1/8 фіналу ЛЧ-2005/06, коли Інтер виграв із загальним рахунком 3:2.

- Головні тренери Аякса та Інтера Джон Гейтінга та Крістіан Ківу разом грали в Амстердамі у 2001-2003 роках.

- Аякс не виграв жодного з 13 останніх домашніх матчів з італійськими клубами.

- Інтер не програє суперникам із Нідерландів уже 13 матчів.

- Ян Зоммер може стати першим швейцарським футболістом, який досяг позначки в 60 матчів в основній сітці Ліги чемпіонів. Ніколо Барелла може провести 50 поєдинок.

прогноз 1:1

Баварія — Челсі

- Це повторення фіналу ЛЧ-2011/12, коли Челсі завоював свій перший титул, здобувши перемогу в серії пенальті.

- Баварія виграла вісім із 10 останніх домашніх матчів у єврокубках проти англійських команд.

- Чемпіон Німеччини не програє вдома у матчах групового/загального етапу Ліги чемпіонів упродовж 34 зустрічей.

- Ніколас Джексон 1 вересня перейшов до Баварії з Челсі на правах оренди.

прогноз 2:1

Ліверпуль — Атлетіко

- Ліверпуль виграв у іспанських команд чотири останні матчі групового/загального етапу Ліги чемпіонів.

- Ліверпуль виграв 14 останніх домашніх матчів групового/загального етапу єврокубків.

- Флоріан Вірц забив шість голів у дев'яти матчах основної сітки Ліги чемпіонів – найкращий результат серед німецьких футболістів за аналогічний відрізок. Мохамед Салах забив 18 голів у 20 своїх останніх матчах групового/загального етапу Ліги чемпіонів.

- Команда Дієго Сімеоне забивала у 15 із 16 останніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів.

прогноз 1:0

ПСЖ — Аталанта

- ПСЖ програв лише один із 12 останніх єврокубкових матчів з італійськими клубами.

- У 100 останніх єврокубкових зустрічах за участю ПСЖ (99 у Лізі чемпіонів плюс Суперкубок УЄФА-2025) забивався щонайменше один гол.

- Аталанта забивала у 21 з 23 останніх матчів групового/загального етапу єврокубків, а також забивала в 15 останніх виїзних матчах цієї стадії турнірів УЄФА.

прогноз 4:0

Брюгге — Монако

- Брюгге виграв 10 останніх домашніх матчів групового/загального етапу єврокубків (Н2 П2).

- У 17 останніх домашніх зустрічах на європейській арені бельгійці програли лише двічі.

- Брюгге забивав у 29 із 32 останніх єврокубкових матчів.

прогноз 2:2

Копенгаген — Баєр

- Копенгаген здобув першу в своїй історії перемогу над представником Німеччини, обігравши Гайденгайм 3:1 у повторному стиковому матчі ЛК-2024/25. До цього данці не виграли жодного з 15 поєдинків проти німецьких клубів (5 нічиїх, 10 поразок).

- Чемпіон Данії програв лише два з останніх 18 домашніх матчів групового або плей-оф етапу Ліги чемпіонів (8 перемог, 8 нічиїх).

- Копенгаген не пропустив жодного гола у шести з дев’яти останніх домашніх матчів групового або плей-оф етапу Ліги чемпіонів.

- У першому турі групового етапу ЛЧ-2024/25 Байер розгромив Фейєнорд 4:0. Це була лише друга перемога Леверкузена у стартових турах Ліги чемпіонів за останні вісім сезонів (1 нічия, 5 поразок).

- Байер виграв три останні єврокубкові зустрічі проти данських суперників, включно з перемогами над Копенгагеном у раунді плей-оф ЛЧ-2014/15 (3:2 у гостях, 4:0 вдома).

- Байер здобув 11 перемог у 16 останніх матчах групового або плей-оф етапу єврокубків (3 нічиї, 2 поразки).

прогноз 0:1

Айнтрахт — Галатасарай

- Єдина поразка в восьми єврокубкових матчах проти турецьких клубів (3 перемоги, 4 нічиї) Айнтрахт зазнав саме від Галатасарая – 0:1 у повторній зустрічі другого раунду Кубка УЄФА-1992/93. В останньому поєдинку з представником Туреччини франкфуртці перемогли Бешикташ – 3:1 у другому турі загального етапу Ліги Європи-2024/25.

- Раніше Айнтрахт виступав в основній сітці Ліги чемпіонів лише раз – у сезоні-2022/23, коли дійшов до 1/8 фіналу.

- Айнтрахт програв лише два з 13 останніх домашніх матчів на груповому або загальному етапі єврокубків (7 перемог, 4 нічиї).

- Галатасарай не здобув жодної перемоги в дев’яти останніх виїзних єврокубкових матчах (3 нічиї, 6 поразок). Востаннє стамбульці вигравали на виїзді у другому турі групового етапу ЛЧ-2023/24, коли здолали Манчестер Юнайтед з рахунком 3:2.

- Чемпіон Туреччини виграв лише один із 17 останніх матчів групового або загального етапу Ліги чемпіонів (5 нічиїх, 11 поразок).

прогноз 1:0

Ман Сіті — Наполі

- Манчестер Сіті програв лише один із дев’яти попередніх домашніх матчів у єврокубках проти італійських клубів (4 перемоги, 4 нічиї). У першому турі ЛЧ-2024/25 городяни вдома зіграли 0:0 з Інтером.

- У 21 останньому поєдинку групового або плей-оф етапу Ліги чемпіонів на своєму полі Сіті не програв жодного разу (18 перемог, 3 нічиї). У 13 із 16 останніх домашніх матчів на цій стадії команда забивала щонайменше три м’ячі.

- На рахунку Ерлінга Голанда 49 голів у 48 матчах Ліги чемпіонів. Норвежець може стати десятим в історії, хто сягне позначки 50, і зробить це швидше за всіх. Наразі рекорд належить Рууду ван Ністелрою (50 голів за 62 матчі).

- У десяти єврокубкових зустрічах на території Англії Наполі жодного разу не перемагав (3 нічиї, 7 поразок). Водночас неаполітанці зазнали лише однієї поразки у восьми стартових матчах групового або плей-оф етапу Ліги чемпіонів (5 перемог, 2 нічиї).

- Чемпіон Італії здобув 11 перемог у 18 останніх матчах групового або плей-оф етапу Ліги чемпіонів (4 нічиї, 3 поразки) та забивав у 15 із 16 останніх поєдинків на цій стадії.

- Жоден із 40 останніх єврокубкових матчів Наполі не завершився без голів. Востаннє команда зіграла 0:0 із Генком у другому турі ЛЧ-2019/20.

прогноз 2:2

Ньюкасл — Барселона

- Суперники зустрічалися в єврокубках чотири рази. Барселона здобула три перемоги, Ньюкасл – одну. Сороки обіграли каталонців удома 3:2 у першому турі ЛЧ-1997/98.

- У 31 останньому єврокубковому домашньому матчі Ньюкасл програв лише тричі (21 перемога, 7 нічиїх). У двох попередніх зустрічах на своєму полі команда поступилася Боруссії (0:1) та Мілану (1:2) у ЛЧ-2023/24.

- Сороки виграли у іспанських клубів чотири з шести останніх єврокубкових матчів на своєму полі (2 поразки).

- У 17 останніх поєдинках групового або плей-оф етапу Ліги чемпіонів проти англійських клубів (включно з другим груповим етапом) Барселона програла лише двічі (8 перемог, 7 нічиїх).

- Блауграна виграла 20 із 29 матчів перших турів Ліги чемпіонів (6 нічиїх, 3 поразки). Одне з трьох поразок трапилося у минулому сезоні, коли Барса поступилася Монако 1:2.

- Роберт Левандовські забив дев’ять голів у семи останніх матчах плей-оф Ліги чемпіонів. На рахунку Рафіньї 16 м’ячів у 16 останніх поєдинках турніру.

прогноз 2:3

Спортінг — Кайрат

- Спортінг лише раз протистояв команді з Казахстану – в 1/16 фіналу Ліги Європи-2017/18 лісабонці обіграли Астану із загальним рахунком 6:4 (3:1 у гостях, 3:3 вдома).

- Чемпіон Португалії не знає перемог у шести останніх матчах Ліги чемпіонів (2 нічиї, 4 поразки).

- Спортінг перемагав у першому турі в трьох із чотирьох своїх останніх сезонів Ліги чемпіонів (1 поразка). Загальний етап ЛЧ-2024/25 столичний клуб розпочав із домашньої перемоги над Ліллем з рахунком 2:0.

- Кайрат – другий представник Казахстану в основній сітці Ліги чемпіонів. Астана у сезоні 2015/16 не вийшла з групи, зазнавши двох поразок при чотирьох нічиїх.

- В основній сітці єврокубка Кайрат грав лише раз – у Лізі конференцій-2021/22. Не здобувши жодної перемоги (2 нічиї, 4 поразки), команда посіла останнє місце у групі.

- Чемпіон Казахстану зберіг ворота сухими у чотирьох із п’яти останніх матчів кваліфікації.

прогноз 3:0

