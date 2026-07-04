Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер "фараонів" поділився своїми думками після гри з Австралією.

Вінгер збірної Єгипту Мохамед Салах прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Австралії у серії післяматчевих пенальті.

"Це історія. Перед грою я сказав хлопцям, що це найбільша сцена, на якій тільки можна грати. Треба насолоджуватися і не дозволяти тиску зламати вас.

Я радий, що нам вдалося виграти, їм не пощастило. Я щасливий, що ми сьогодні увійшли в історію.

Мій пенальті? Якби хтось і зміг це зробити, то я! Я досвідченіший за інших партнерів по збірній, і я хотів вселити в них впевненість. Я вирішив, що повинен це зробити в останню хвилину", — наводить слова Салаха ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Австралія – Єгипет.