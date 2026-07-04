Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі парагвайців та французів напередодні їхньої битви в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати безкомпромісні протистояння на стадії плей-оф. В 1/8 фіналу в очній битві зійдуться збірні Франції та Парагваю. Для "триколірних" цей поєдинок є черговим кроком на шляху до головної мети, тоді як "гуарані" готові вкотре довести свій непоступливий характер та створити сенсацію на мундіалі.

Разом із нашим партнером betking розповідаємо про історію взаємин цих національних команд, яка налічує п’ять офіційних та товариських поєдинків.

ЧС-1998: історична драма та золотий укол Блана

Найбільш пам’ятна зустріч команд відбулася 28 червня 1998 року на стадіоні Фелікс Боллар у Лансі. В 1/8 фіналу домашнього мундіалю Франція без дискваліфікованого Зінедіна Зідана зіткнулася зі справжньою оборонною стіною Парагваю, яку очолював харизматичний голкіпер Хосе Луїс Чилаверт.

Упродовж 90 хвилин основного часу господарі турніру штурмували ворота південноамериканців, але пробити Чилаверта та захисну лінію на чолі з Карлосом Гамаррою не вдалося. Гра перейшла в овертайм, де діяв розігруваний тоді формат "золотого голу".

Доленосна розв’язка настала на 114-й хвилині: після закидання у штрафний майданчик Давід Трезеге скинув м’яч головою під удар Лорану Блану, який потужним пострілом приніс Франції важку перемогу — 1:0.

Франція — Парагвай 1:0 (після додаткового часу)

Гол: Блан, 114

Франція: Бартез — Тюрам, Блан, Десаї, Лізаразю — Дешам, Петі (Богоссян, 69) — Дюгаррі (Крістанваль, 76), Джоркаєфф, Діомед (Гіварш, 76) — Анрі (Трезеге, 64).

Парагвай: Чилаверт — Арсе, Гамарра, Аяла Гавілан, Алонсо — Паредес (Каніса, 75), Енкісо, Акунья, Кампос (Йегрос, 55) — Кардосо (Ріварола, 91), Бенітес.

Попередження: Чилаверт, Арсе, Енкісо, Бенітес.

Товариські спаринги: від сухих нічиїх до розгрому у Ренні

Після мундіалю 1998 року шляхи команд перетиналися виключно у товариських зустрічах, де французи жодного разу не поступилися.

У травні 2008 року напередодні Євро збірні розійшлися сухою нічиєю 0:0. За шість років, 1 червня 2014 року, у Ніцці команди знову не визначили сильнішого — 1:1. На пізній гол Антуана Грізманна парагвайці відповіли точним ударом Віктора Касереса на 89-й хвилині.

Франція — Парагвай 1:1

Голи: Грізманн, 82 — Касерес, 89

Франція: Льоріс — Санья, Косельни, Сако (Мангаля, 46), Евра — Погба, Кабай (Мавуба, 46), Матюїді — Вальбуена (Грізманн, 72), Жиру, Ремі (Сіссоко, 60).

Парагвай: Сільва — Коронель, Касерес, Ортіс, Алонсо — Мендьєта (Самудіо, 42), Ов'єдо, Ромеро, Самудіо (Кардосо, 70) — Санта-Крус (Ортіс, 65), Ромеро (Перес, 75).

Попередження: Санья, Погба — Ов'єдо, Сільва.

Остання очна битва відбулася 2 червня 2017 року на Роазон Парк у Ренні. Тоді команда Дідьє Дешама влаштувала супернику справжній погром, відвантаживши у ворота Антоні Сільви п’ять сухих м’ячів. Хет-триком відзначився Олів'є Жиру, а ще по голу на свій рахунок записали Мусса Сіссоко та Антуан Грізманн.

Франція — Парагвай 5:0

Голи: Жиру, 6, 13, 69, Сіссоко, 76, Грізманн, 77

Франція: Льоріс — Сідібе, Косельни (Кімпембе, 46), Умтіті, Менді (Дінь, 67) — Погба (Канте, 46), Матюїді — Дембеле (Сіссоко, 46), Грізманн, Пає (Лемар, 46) — Жиру (Ляказетт, 73).

Парагвай: Сільва — Алонсо, Вальдес, Гомес, Патіньо М. (Самудіо, 46) — Ромеро (Франко, 77), Агілар, Аяла (Паредес, 46), Ітурбе (Рамірес, 46) — Сантандер (Бенітес, 58), Бенітес (Діас, 46).

Ретро-сторінка: гольове безумство у Швеції-1958

Найперша зустріч цих суперників на великих турнірах відбулася ще 8 червня 1958 року на стадіоні Ідроттспаркен у Норрчепінзі в межах групового етапу ЧС. Глядачі побачили справжній гольовий фестиваль, який завершився перемогою європейців із рахунком 7:3. Головним героєм того поєдинку став легендарний Жюст Фонтен, який оформив хет-трик та заклав фундамент для свого вічного рекорду мундіалів.

Усі матчі між збірними Франції та Парагваю

8 червня 1958 року — Франція 7:3 Парагвай (ЧС-1958, груповий етап)

28 червня 1998 року — Франція 1:0 Парагвай (після дод. часу, ЧС-1998, 1/8 фіналу)

31 травня 2008 року — Франція 0:0 Парагвай (товариський матч)

1 червня 2014 року — Франція 1:1 Парагвай (товариський матч)

2 червня 2017 року — Франція 5:0 Парагвай (товариський матч)

Погляд у майбутнє

Черговий раунд протистояння, що відбудеться в межах 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, обіцяє бути не менш гарячим. Французи під керівництвом Дідьє Дешама підходять до матчу в статусі беззаперечного фаворита, маючи у своєму розпорядженні зірковий та зіграний склад. Натомість Парагвай будуватиме гру від звичної залізобетонної оборони та шукатиме свої шанси у контратаках.

Чи зможуть "гуарані" вперше в історії здолати "триколірних" та взяти реванш за болючі поразки минулого, чи європейський гранд спокійно крокуватиме чвертьфіналом далі — дізнаємося вже зовсім скоро.

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