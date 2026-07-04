Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Попри погодні ризики, обидва поєдинки 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 відбудуться за початковим розкладом.

ФІФА вирішила не змінювати час початку матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Мексики, а також Бразилії та Норвегії. Про це повідомляє The Athletic.

Раніше організатори турніру розглядали можливість перенесення стартового свистка зустрічі Англія — Мексика на шість годин раніше через прогнозовані несприятливі погодні умови в Мехіко. Втім, після консультацій було ухвалено рішення залишити гру на стадіоні Ацтека без змін. Матч розпочнеться 6 липня о 03:00 за київським часом.

Без змін залишився й розклад зустрічі між Бразилією та Норвегією, яка відбудеться 5 липня на арені МетЛайф Стедіум в Іст-Резерфорді. Цей поєдинок також розглядався як кандидат на перенесення через спеку та погодні ризики, однак стартовий час залишили незмінним — 23:00 за київським часом.

За інформацією джерела, Мексиканська федерація футболу та Бразильська конфедерація футболу підтвердили, що переговори щодо можливого коригування календаря дійсно проводилися. Проте ФІФА вирішила не вносити змін до розкладу матчів.