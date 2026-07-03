Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 4 липня червня та розпочнеться о 01:00.

У рамках 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Аргентини та Кабо-Верде.

СУБОТА, 4 ЛИПНЯ, 01:00 ▪️ ХАРД РОК СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Аргентини підходить до матчу 1/8 фіналу у статусі беззаперечного фаворита, і сенсацію ніхто не очікує. Скоріше тут йде мова про Ліонеля Мессі, який у Північній Америці продовжує переписувати футбольну історію. Для когось з аргентинців існує лише один GOAT? Схоже, питання найвеличнішого футболіста країни відкрите. Мессі може виграти чемпіонат світу вдруге, що не вдалось Марадоні.

І головне — як виявилось, Мессі приїхав на турнір не як ветеран із метою гарно завершити кар'єру. За три матчі групового етапу він забив шість голів та став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу. Втім, успіх Аргентини будується не лише на магії її капітана. Ліонель Скалоні обрав прагматичний шлях: мінімум романтики, максимум організації.

"Альбіселесте" дисципліновано працюють без м'яча, перекривають простір і практично не дозволяють суперникам створювати моменти. Алжир не завдав жодного удару у площину воріт Еміліано Мартінеса, Австрія потривожила голкіпера лише раз, а єдиний пропущений м'яч аргентинці отримали у матчі, де Скалоні використав резервний склад.

Але не варто поспішати списувати Кабо-Верде. "Сині акули" стали одним із головних відкриттів турніру. Їхній вихід до плей-оф уже можна назвати футбольною сенсацією, хоча для африканського континенту ця команда давно не є сюрпризом. Бубішта працює зі збірною понад шість років і побудував колектив із чіткою структурою: компактна оборона, самовіддача та швидкі контратаки. Кабо-Верде вже довело, що здатне створювати проблеми навіть більш статусним суперникам.

Проте матч із чинними чемпіонами світу — це дуже складно. Аргентина має перевагу майже в кожному компоненті: індивідуальний клас, глибина складу, досвід та вміння вмикати максимальний режим саме тоді, коли потрібно. Єдина зона, де "Сині акули" можуть шукати шанс, — фланги оборони аргентинців. Саме там у суперника іноді виникають труднощі. Питання лише в тому, чи дозволить Аргентина дістатися до цих зон настільки часто, щоб це мало значення.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Аргентини з коефіцієнтом 1.18, тоді як імовірність успіху збірної Кабо-Верде оцінюється у 20.0. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 7.0.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АРГЕНТИНА: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Лісандро Мартінес, Медіна — Де Пауль, Макаллістер, Феррнандес, Альмада — Мессі, Лаутаро Мартінес

КАБО-ВЕРДЕ: Возінья — Піна, Р. Лопеш, Боржеш, Ж. Паулу — Леніні — Мендеш, Л. Дуарте, Монтейру, Родрігеш — Лівраменту

🏆 СІТКА ТУРНІРУ

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди до цього не зустрічалися.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 4:0

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