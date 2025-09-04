Іспанія

Севільці готуються здивувати в цьому сезоні.

Севільський Бетіс провів доволі активну літню трансферну кампанію на початку цього сезону й забезпечив собі продажі трьох ключових виконавців: воротаря Руя Сілви, нападника Хесуса Родрігеса та півзахисника Джонні Кардосо на загальну суму в 50 млн євро.

До переліку цих вагомих утрат для "зелено-білих" міг додатись ще й вихованець каталонської Барселони Сержі Альтіміра.

По 24-річного виконавця з пропозицією оренди з правом викупу за 18,5 млн євро + бонуси звернувся франкфуртський Айнтрахт.

Загальна сума трансферу могла скласти до 22,5 млн євро.

Але Бетіс упевнено відхилив такий грошовитий варіант, оскільки сподівається побудувати команду на сезон з урахуванням Альтіміри.

Стартові тури іспанської Ла Ліги це підтверджують — Сержі відіграв 342 хвилини в чотирьох матчах.