Лига Европы

Спортир дончан подвел итог евросезону.

Спортивный директор Шахтера Сергей Палкин высказал свое мнение о еврокубковой кампании команды в сезоне.

"К сожалению, вчера мы закончили выступление в Лиге Европы. Несмотря на неприятное поражение, я хочу поблагодарить главного тренера Луиша Каштру, его тренерский штаб и всех игроков за этот сезон. Была проделана отличная работа.

В третий раз в своей истории мы вышли в полуфинал еврокубков. Считаю, что в наших непростых условиях — это большое достижение. Удачное выступление позволило набрать нам дополнительные очки в клубный рейтинг Украины — это также большой плюс этой еврокубковой кампании.

В индивидуальном рейтинге лучших клубов Европы «Шахтер» поднялся на 12 место — лучший результат за все годы наших выступлений. Помимо этого, в большинстве матчей нам удавалось демонстрировать яркий, атакующий, зрелищный футбол, который, уверен, нравится болельщикам", — написал Палкин в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что дончане не пропустили лишь в одном из последних 25 еврокубковых встреч.