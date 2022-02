УЄФА на своєму офіційному сайті запустив голосування на звання автора найкращого гола за підсумками матчів-відповідей у ​​рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- півзахисник Аталанти Руслан Малиновський, який забив два м'ячі у ворота Олімпіакоса (3:0);

- хавбек Барселони Френкі де Йонг, який відзначився голом у матчі проти Наполі (4:2);

- нападник Браги Рікарду Орта, який відзначився точним ударом у матчі із Шерифом (2:0);

- форвард Лейпцига Андре Сілва, який забив у ворота Реал Сосьєдада (3:1).

Four goals to choose from. A, B, C or D? ⚽️🤔@Heineken | #UELGOTW | #UEL