В 17:00 стартует матч 23 тура УПЛ между Днепром-1 и Минаем. Представляем стартовые составы на поединок.

Днепр-1: Юрчук — Тэйлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов, Ди Франко, Чуже, Булеца — Когут — Довбик.

Запасные: Сарнавский, Адамюк, Сафронов, Цуриков, Адамюк, Гонсалвес, Хобленко, Билл.

Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив — Снижко - Ахмедзаде, Ткачук, Нуриев, Бойко — Милевский.

Запасные: Каниболоцкий, Малепе, Багайоко, Чушенко, Петрусенко, Пыняшко, Хахлев, 
Одуэньи, Шиндер.