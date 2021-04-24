Николай Цымбал делает ставку на опытного нападающего.
В 17:00 стартует матч 23 тура УПЛ между Днепром-1 и Минаем. Представляем стартовые составы на поединок.
Днепр-1: Юрчук — Тэйлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов, Ди Франко, Чуже, Булеца — Когут — Довбик.
Запасные: Сарнавский, Адамюк, Сафронов, Цуриков, Адамюк, Гонсалвес, Хобленко, Билл.
Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив — Снижко - Ахмедзаде, Ткачук, Нуриев, Бойко — Милевский.
Запасные: Каниболоцкий, Малепе, Багайоко, Чушенко, Петрусенко, Пыняшко, Хахлев,
Одуэньи, Шиндер.