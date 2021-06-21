Украина

Футболист рассказал, за какой поступок ему пришлось заплатить.

Вингер сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал, каков был его самый большой штраф в карьере.

"Самый большой штраф?50 тысяч долларов. Все по делу, Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я тогда пошел в ночной клуб, а у нас было правило, чтобы после 23:00 нас никто в городе не видел. Это вся Украина знает.

Я думал, что меня никто не узнает, а я спокойно схожу погулять. Такой возраст был, что хотелось где-то погулять.

На следующий день прозвучал звонок на базе, сказали, что президент хочет со мной поговорить. Я взял трубку. Говорит: "Погулял?". Я: "Да". Он: "Штраф столько-то". Это немножко отбило желание гулять.

Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе мне, но не в этой истории. Есть штрафы за желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом", — рассказал Ярмоленко в интервью Вацко Live.

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