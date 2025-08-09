Україна

Капітан львівської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник львівського Руху Марко Сапуга прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти київського Динамо (1:5).

"Дуже радий повернутись на поле. Хочу подякувати лікарям, які тривалий час допомагали мені з відновленням. Я тільки 3-4 тижні тому почав тренуватись у загальній групі, тож потрібен ще час, щоб набрати оптимальні кондиції. Зараз я поступово отримую ігровий час і сподіваюсь, що скоро буду у хорошій формі.

Перед грою я спілкувався з головним тренером, налаштовувався на цей матч, хотів допомогти команді. На жаль, цей поєдинок був невдалим для нас, але це хороший урок для кожного в колективі. Не можна так грати і допускати такі помилки, особливо як у перших трьох голах. Сподіваюсь, всі зроблять правильні висновки, ми станемо сильнішими і будемо рухатись далі", — наводить слова Сапуги прес-служба клубу.

