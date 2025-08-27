Україна

Наставник Шахтаря — про матч із Серветтом, травми в складі та важливість єврокубків для молодої команди.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран провів прес-конференцію перед матчем-відповіддю плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Серветта. Після нічиєї 1:1 у першій зустрічі наставник "гірників" висловив упевненість у своїй команді та наголосив на важливості єврокубкового досвіду для молодого колективу.

"Серветт — міцна команда з хорошим тренером і власним стилем, але ми довіряємо собі. Нам потрібні матчі в Європі, щоб зростати. Зробимо все можливе, щоб пройти далі", — заявив Туран.

Окремо тренер зупинився на кадровій ситуації. Кауан Еліас ще має шанс зіграти — його стан перевірять у день матчу, а от Невертон точно не допоможе команді. За словами Турана, ситуація ускладнюється тим, що травмовані гравці — з однієї позиції.

Також Туран згадав свій матч 2008 року за збірну Туреччини на цьому ж стадіоні, коли команда перемогла Чехію 3:2 після рахунку 0:2. Наставник зізнався, що хоче створити ще один приємний спогад уже в ролі тренера Шахтаря.

Коментуючи слова наставника Серветта про те, що швейцарці створили Шахтарю проблеми, Туран відповів: "Ми мали 81% володіння, 22 удари та 19 подач. Іноді здається, що є проблеми, коли не забиваєш, але ми рухаємось у правильному напрямку".

Він також підкреслив, що команда не відчуває додаткового тиску, незважаючи на історію Шахтаря в єврокубках: "Ми насолоджуємося грою і вдосконалюємось. У нашій країні футбол — останнє, що має створювати тиск".

Матч Серветт — Шахтар відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок о 21:30 за київським часом.