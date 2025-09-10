Україна

До боротьби приєднуються клуби з єврокубків — Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія.

Визначено дати та час початку матчів 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26. У цьому раунді змагань беруть участь переможці стадії 1/32 фіналу, а також чотири представники України в єврокубках: Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія.

Стадія 1/16 фіналу розтягнеться на понад тиждень — з 17 по 24 вересня.

Розклад матчів 1/16 фіналу Кубка України

17 вересня

Металіст – ЛНЗ (13:00)

Чернігів – Кривбас (13:00)

Полісся (Ставки) – Шахтар (15:30)

Лівий Берег – Вікторія (15:30)

Олександрія – Динамо (18:00)

18 вересня

Металург – Фенікс-Маріуполь (13:00)

Буковина – Карпати (15:30)

Нива Т – Полтава (18:00)

23 вересня

Олімпія – Лісне (13:00)

Денгофф – Агробізнес (15:30)

24 вересня

Агротех – Чорноморець (13:00)

Інгулець – Поділля (13:00)

Нива В – Гірник-Спорт (15:30)

Локомотив – Верес (15:30)

Колос (Полонне) – Металіст 1925 (15:30)

Рух – Полісся (Житомир) (18:00)

Усі пари складаються з одного матчу. У разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті.