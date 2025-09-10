До боротьби приєднуються клуби з єврокубків — Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія.
Атмосфера на трибунах, getty images
10 вересня 2025, 22:37
Визначено дати та час початку матчів 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26. У цьому раунді змагань беруть участь переможці стадії 1/32 фіналу, а також чотири представники України в єврокубках: Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія.
Стадія 1/16 фіналу розтягнеться на понад тиждень — з 17 по 24 вересня.
Розклад матчів 1/16 фіналу Кубка України
17 вересня
Металіст – ЛНЗ (13:00)
Чернігів – Кривбас (13:00)
Полісся (Ставки) – Шахтар (15:30)
Лівий Берег – Вікторія (15:30)
Олександрія – Динамо (18:00)
18 вересня
Металург – Фенікс-Маріуполь (13:00)
Буковина – Карпати (15:30)
Нива Т – Полтава (18:00)
23 вересня
Олімпія – Лісне (13:00)
Денгофф – Агробізнес (15:30)
24 вересня
Агротех – Чорноморець (13:00)
Інгулець – Поділля (13:00)
Нива В – Гірник-Спорт (15:30)
Локомотив – Верес (15:30)
Колос (Полонне) – Металіст 1925 (15:30)
Рух – Полісся (Житомир) (18:00)
Усі пари складаються з одного матчу. У разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті.