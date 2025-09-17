Україна

Валерій Чорний підбив підсумки матчу з криворізьким Кривбасом.

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Кривбасу у серії післяматчевих пенальті, яка згодом може принести його підопічнім путівку до наступного раунду турніру.

"У більшості ми свій план виконали. Ми хотіли на перших хвилинах пресингувати, розуміли, що команда суперника не буде готова з самого початку грати на такому покритті, воно специфічне. Тим більше, ми грали вдома за підтримки своїх уболівальників.

Пропущений в кінці першого тайму м’яч трохи підкосив наші плани, довелося переналаштовуватися. Я сказав в перерві, що в другому таймі потрібно витримати фізично і емоційно. Хлопці вийшли, зіграли досить добре, забили швидкий м’яч, який дозволив нам довести матч до серії пенальті.

Я ніколи не буду задоволений діями команди повністю. Якби так було, ми б повинні були виграти Лігу чемпіонів. Ми поки намагаємося набирати залікові бали в Першій лізі. Тому завжди є над чим працювати.

Ми готувалися до пенальті, але як на мене, можливо, не потрібно було. Я заспокоював хлопців, говорив, що це лотерея, щоб їм було спокійніше. Але у них немає досвіду, хтось перший раз пробивав пенальті в Кубку України. Це так само досвід, через який потрібно пройти.

Кривбас порушив Регламент, перевищивши кількість легіонерів? Мені щойно сказали про це. Під час матчу я не рахував, скільки іноземців на полі. Якщо порушили – будемо чекати рішення.

Була топова підтримка від вболівальників. Їх було чутно, звичайно, трохи наклав відбиток дощ і те, що матч проходив в будній день, але все-таки я дуже вдячний тим людям, які прийшли нас підтримати. У Чернігові давно не було команди Прем’єр-ліги, а сьогодні вона приїхала і я думаю, ми гідно представили своє місто в цій грі", — наводить слова Чорного прес-служба клубу.

