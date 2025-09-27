Україна

Півзахисник Динамо — про помилки в матчі з Карпатами, арбітраж та майбутню гру з Кристал Пелас.

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок прокоментував результат матчу 8-го туру УПЛ проти Карпат, який завершився з рахунком 3:3.

В ефірі УПЛ ТБ гравець розповів про перший пропущений гол киян:

"Перший гол… Я загубив м'яч. Не знаю, був там фол чи ні. Там же розглядають — це вже не повернеш. Але потім, якщо чесно, десь загубили гравців, і з підбору Карпати забили гол".

Також півзахисник висловив розчарування щодо загального результату:

"Знову на ті ж граблі наступаємо. Багато моментів не реалізовуємо. Але найбільше прикро, що з 0:2 ми вийшли вперед — 3:2, і мали доводити гру до перемоги. А замість цього пропускаємо на останній хвилині й знову граємо внічию".

Піхальонок поділився думкою про боротьбу в центрі поля:

"Як завжди. Не можу сказати, що грати проти Карпат було дуже складно. Гра давалася, особливо в перші 15–20 хвилин. А потім суддя почав свистіти лише після нашого першого пропущеного. До того — тільки в наш бік".

Футболіст також згадав про проблеми в обороні та поділився думками щодо наступного суперника:

"Не треба вішати голову — треба рухатись далі. Через таке команда теж має пройти. Наступний матч проти Кристал Пелас. Дуже тяжкий і цікавий суперник. Вони ще не програли жодного офіційного матчу. Я дивився статистику — буде важко".

Нагадаємо, що матч між Динамо та Карпатами завершився з рахунком 3:3. Кияни втратили перемогу на останніх хвилинах.