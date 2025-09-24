Ліга Європи

Відбулися матчі стартового туру основного етапу єврокубкового турніру.

Сьогодні, 24 вересня, стартував основний етап другого єврокубкового турніру – Ліги Європи.

У першому матчі загребське Динамо обіграло Фенербахче з рахунком 3:1. Перемогу хорватам принесли голи у виконанні Бельйо, який оформив дубль, та Бакрар. У турків єдиний м'яч забив Шиманські.

Динамо Загреб — Фенербахче 3:1

Голи: Бельйо, 21, 51, Бакрар, 90+5 — Шиманські, 25.

У другій зустрічі Брага мінімально обіграла Фєєнорд із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 79 хвилині, а його автором став Наварро.

Брага — Феєнорд 1:0

Гол: Наварро, 79.

У третьому поєдинку Лудогорець у гостях здобув перемогу над Мальме з рахунком 2:1. Авторами голів у болгарської команди стали Станич, який реалізував пенальті, та Більє. У шведів єдиний м'яч забив Йонсен.

Мальме — Лудогорець 1:2

Голи: Йонсен, 78 — Станич, 8 (пен), Більє, 23.

У ще одній зустрічі Фрайбург розібрався із Базелем, обігравши швейцарську команду з рахунком 2:1. Перемогу німецькому клубу забезпечили результативні удари Остерхаге та Еггештайна. У швейцарців забив Отеле.

Фрайбург — Базель 2:1

Голи: Остерхаге, 31, Еггештайн, 57 — Отеле, 84.

Насамкінець Црвена Звезда поділила очки з Селтіком, закінчивши зустріч із рахунком 1:1. На гол шотландців у виконанні Іхеаначо, серби відповіли точним ударом Арнаутовича.

Црвена Звезда — Селтік 1:1

Голи: Арнаутович, 65 — Іхеаначо, 56.