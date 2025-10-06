Україна

Захисник Шахтаря Валерій Бондар емоційно прокоментував розгромну поразку.

Після розгромної поразки Шахтаря від ЛНЗ (1:4) у 8‑му турі УПЛ захисник Валерій Бондар не приховував емоцій. Він назвав гру команди "соромом", висловив вибачення перед уболівальниками і закликав до відповідальності.

"ЛНЗ все забив, а ми все пропустили. Для нас це дуже‑дуже погана гра. Не можу підібрати іншого слова — це сором був від нас на футбольному полі", — сказав Бондар.

Він також звернувся до фанів:

"Хотів би вибачитись перед нашими вболівальниками, хто приходить на стадіон та біля телевізора щиро нас підтримує. Вибачаюсь за те, що відбувалося на полі".

На обговорення можливого впливу виснажливих поїздок після матчів Ліги чемпіонів Бондар відповів стримано:

"Не хочу говорити про це, бо знову скажуть, що шукаємо виправдання… Нема на що жалітись — треба робити аналіз, робити висновки і рухатись далі".

Шахтар продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ (17 очок). Динамо та Кривбас мають по 16 залікових балів.