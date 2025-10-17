Україна

Півзахисник приєднався до клубу з Ковалівки на правах вільного агента.

Центральний півзахисник Артем Челядін став новим гравцем Колоса. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента — неофіційно, контракт між гравцем і Колосом буде розрахований на два сезони.

Челядін розпочав професійну кар’єру у Скалі зі Стрия, за яку виступав у 2017-2018 роках. Згодом він перейшов до Ворскли, де провів понад шість років — до початку вересня 2025-го.

За полтавський клуб 25-річний півзахисник зіграв 138 матчів, забив 4 голи та віддав 10 асистів.