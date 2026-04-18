Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

Київське Динамо напередодні обіграло луганську Зорю в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Зоря 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Максим Коробов прокоментував виступ власної команди.

"Команда виконала установку, посилила емоції. Ми досягли позитивного результату, контролювали гру. Можливо, швидкий гол із пенальті збив нас із пантелику, але ми довели справу до кінця.

Звичайно, кожна перемога з емоційної точки зору дає трохи більше настрою. А ці дві поразки… Сумно, але нічого, треба рухатись далі, робити аналіз та продовжувати працювати.

Коли я на полі, то я вірю в команду, вірю у своїх партнерів, вірю в себе. Навіть якщо ми пропустили швидкий гол, то це не привід засмучуватися. Звичайно, я вірив, що ми можемо здобути перемогу.

У мене не було особливого налаштування на Зорю, бо в мене на кожну гру однакове налаштування — для мене кожна гра неначе остання. Сьогодні ця гра, тому треба зробити тут результат. За тиждень наступна гра, і так я на кожен матч налаштовуюсь.

Проти Слесаря гралось не важко, але й не легко. Звичайне протистояння. Ми з ним знайомі, він дуже швидкісний футболіст. Десь він мене міг захитати, десь я забирав у нього м’яч. Це футбол.

Зараз ми відсвяткували цю перемогу 15-20 хвилин, і вже думки про Буковину, бо треба перемагати в Кубку", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, тоді як посеред тижня в Тернополі проведе півфінал Кубка України проти чернівецької Буковини.