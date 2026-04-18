Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

Київське Динамо напередодні обіграло луганську Зорю в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак прокоментував виступ власної команди.

"Позитивні емоції, бо ми виграли сьогодні. Я радий повернутись, бо не грав упродовж такого довгого періоду.

Я був щасливим, коли побачив себе в стартовому складі. Я розмовляв із головним тренером, і він сказав мені, що гратиму сьогодні, тому я готувався до цього. Добре, що ми сьогодні перемогли, і тому позитивні емоції.

Пропущений м’яч трохи згнітив команду, тому що ми виходили з одним планом на гру, а коли пропускаєш гол, то він змінюється. Тому ми адаптувались до того, що відбувається на полі. Не завжди виходило одразу зорієнтуватись, тому нам треба було трохи більше часу на це.

Потім наша перевага виглядала значно, але буває, що створюєш моменти, але не реалізовуєш їх. Тому було більше хвилювання щодо того, щоб реалізувати свій момент.

Ця перемога була дуже для нас важливою, особливо перед кубковим матчем. Позитивні емоції нам зараз дуже потрібні.

Будемо старатись перемогти та вийти до фіналу Кубка. Так само Буковина буде старатись перемогти нас. Я думаю, що це буде дуже важлива гра для обох команд, і буде цікаво", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, тоді як посеред тижня в Тернополі проведе півфінал Кубка України проти чернівецької Буковини.