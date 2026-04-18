Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться ковалівський Колос та черкаський ЛНЗ.
18 квітня 2026, 12:47
Ковалівський Колос та черкаський ЛНЗ зіграють у Ковалівці в двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги.
Руслан Костишин, після нічиєї проти львівського Руху (1:1), використав із перших хвилин Демченка в центрі поля, тоді як Салабай гратиме в атаці, а Цуріков розташується ліворуч у захисті.
Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (2:2), залучив до стартового складу Путрю на правий фланг захисту.
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко — Кане, Климчук, Салабай.
Запасні: Пузанков, Коробченко, Бондаренко, Хрипчук, Рухадзе, Степаненко, Ррапай, Денисенко, Гусол, Алефіренко, Тахірі.
ЛНЗ: Паламарчук — Путря, Горін, Муравський, Дідик, Драмбаєв — Рябов, Пастух — Кравчук, Ассінор, Кузик.
Запасні: Ледвій, Самойленко, Дайко, Г. Пасіч, Якубу, Твердохліб, Нонікашвілі, Микитишин, Авуду, Беннетт.
