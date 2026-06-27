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Дмитро Михайленко визначився зі складом команди, яка представлятиме Україну на юнацькому чемпіонаті Європи в Уельсі.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко оприлюднив список із 20 футболістів, які вирушать на фінальну частину Євро-2026 (U-19), що проходитиме з 28 червня до 11 липня в Уельсі.

До заявки увійшли два воротарі, дев'ять захисників, сім півзахисників і три нападники.

Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники: Нікіта Калюжний (Шахтар), Ярослав Милокост (Шахтар), Дмитро Стрільчук (Шахтар), Кирило Дигтяр (Металіст), Єгор Шерстюк (Металіст), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати), Костянтин Губенко (Динамо Київ).

Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія Мюнхен, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос Пірей, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Сергій Ігнатков (Сараєво, Боснія і Герцеговина), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія), Віталій Глют (Чикаго, США).

Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас).

На груповому етапі українська команда зіграє в квартеті B. 29 червня синьо-жовті зустрінуться з Хорватією, 2 липня — із Сербією, а 5 липня проведуть матч проти Італії.

Дві найкращі команди групи вийдуть до півфіналу та автоматично здобудуть путівки на чемпіонат світу U-20 2027 року. Команди, які фінішують третіми, отримають шанс поборотися за ще одну перепустку через стиковий матч за п'яте місце.