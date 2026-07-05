Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Кадрові новини збірної Англії перед битвою з Мексикою.

Напередодні надважливого матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти збірної Мексики головний тренер збірної Англії Томас Тухель зіткнувся з неоднозначною кадровою ситуацією в лінії оборони.

Головною втратою Трьох левів є правий захисник лондонського Челсі Ріс Джеймс. 26-річний футболіст був єдиним гравцем, який пропустив суботнє тренування команди в Мехіко. Джеймс продовжує страждати від травми підколінного сухожилля, яку він отримав ще наприкінці матчу проти Гани (0:0).

Через це ушкодження захисник вже пропустив дві останні гри національної команди і досі не повернувся до повноцінних занять. За повідомленням Футбольної асоціації, наразі Ріс тренується за індивідуальною програмою поза загальним полем.

Томас Тухель під час спілкування зі ЗМІ зазначив, що рішення щодо включення Джеймса хоча б до заявки на матч буде прийнято в останній момент після пізнього медичного огляду.

Водночас у таборі англійців є й дуже позитивні новини. Джарелл Кванса, який також мав проблеми з підколінним сухожиллям після гри з Панамою (2:0), повністю відновився. Універсальний гравець, здатний закрити позиції як у центрі, так і на фланзі оборони, вже повернувся до повноцінних тренувань.

Очікується, що він буде готовий вийти на поле в понеділок, що розвіює головні побоювання тренерського штабу щодо позиції правого захисника. Проблема правого флангу оборони далася взнаки у минулому переможному матчі проти ДР Конго (2:1).

Тоді з перших хвилин на цій позиції вийшов Джед Спенс, проте завершувати гру в ролі правого бека довелося півзахиснику Деклану Райсу. До слова, лідер Арсеналу також відчуває певний дискомфорт у підколінному сухожиллі, але медики запевняють, що він буде повністю готовий до битви на легендарному стадіоні "Ацтека".

Матч 1/8 фіналу між збірними Англії та Мексики розпочнеться в понеділок о 03:00 за київським часом.