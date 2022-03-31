ЧМ-2022. Отбор

На легких суперників "синьо-жовтим" очікувати не варто.

Через початок чергового витку агресії проти України, матч півфінального раунду плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022 між збірними нашої країни та Шотландії було перенесено на червень поточного року.

Тим часом, стало відомо, що наступним суперником на шляху переможця нашої пари стане збірна Вельсу.

Утім, подібна невизначеність аж ніяк не заважає організаторам змагань 1 квітня провести в Досі жеребкування групового етапу фінального турніру, у якому наразі відомі тільки 29 з 32 учасників.

Проте, уже достеменно відомо, що останній переможець європейського плей-офф опиниться в четвертій корзині під час жеребкування, разом із найсильнішими командами міжконтинентального плей-офф та п'ятьма найгіршими за рейтингом збірними.

Раніше повідомлялося, що ФІФА презентувала майбутній м'яч чемпіонату світу.