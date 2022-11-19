ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Культурні та релігійні особливості не стануть на заваді в цьому питанні.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі є унікальним футбольним міжнародним турніром не тільки тому, що вперше за всю історію проводитиметься взимку, а ще й тому, що на його матчах будуть працювати жіночі бригади арбітрів.

Комітетом арбітрів ФІФА на цей форум були призначені Саліма Мукансанга з Руанди, Йошімі Ямашіта з Японії та француженка Стефані Фраппар.

Проте через присутність на турнірі збірних із тотальною перевагою ісламського віросповідання накшталт Ірану, Саудівської Аравії чи Катару, були побоювання, що представниці цеху рефері будуть обмежені в призначені на окремі матчі за участі таких національних команд.

Це в своєму останньому інтерв’ю британській пресі спростував голова Комітету арбітрів ФІФА П’єрлуїджі Колліна.

"Присутність жінок-арбітрів— це щось нове. Це те, що привертає увагу, викликає інтерес. Проте для нас вони — виключно арбітри, офіційні особи матчу.

Ось що я їм сказав перед відльотом до Катару: "Ви тут не тому, що ви жінки, ви тут, тому що ви — офіційні особи ФІФА. Усі офіційні особи матчу можуть бути призначені на всі матчі. Якщо і мають місце певні обмеження під час вибору бригади арбітрів, а вони дійсно існують, то це обмеження щодо їх ролі на турнірі.

У нас є певні межі, наприклад, через нейтралітет за відношеннями між окремими країни. Але всі вони є офіційними особами матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року, і вони готові обслуговувати будь-який матч, виключно залежно від їх виступів, та нашої оцінки цьому.

Чемпіонат світу — це найважливіший турнір у світі в нашому виді спорту з найкращими гравцями. Було б прикро, якби деякі з цих гравців не змогли зіграти через травму, спричинену суперником. Тому перше послання нашим суддям — забезпечити безпеку гравців.

Кожного разу, коли є щось, що може загрожувати безпеці гравців, тренери повинні очікувати найсуворішого дисциплінарного покарання, яким є червона картка", — заявив функціонер.

Не залишились осторонь від коментарів перед початком турніру й самі арбітрині. Зокрема, Саліма Мукансанга запевнила щодо наступного: "Ми тут, тому що заслуговуємо бути тут. У нашій конфедерації чи вдома це інший рівень, тоді як чемпіонат світу — це найвищий рівень футболу".

У свою чергу Стефані Фраппар висловилась про наступне: "Наша доля в руках ФІФА, тому вони призначатимуть нас на ігри. Я нічого не боюся.

Ми знаємо, що є багато очікувань, знаємо, що все більше і більше ігор ставатимуть важливішими, але ми також маємо досвід у багатьох змаганнях. Я провела багато ігор дуже високого рівня, тому з усім цим досвідом ми будемо готові до битви".

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 розпочнеться з матчу Катар — Еквадор 20 листопада, о 18:00.