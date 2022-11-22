ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У мобільний застосунок цифрової держави додали телеканали, що транслюють катарський мундіаль.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про те, що тепер в мобільному застосунку Дія можна подивитися матчі поточного чемпіонату світу з футболу, що проходить в Катарі.

В послугу Дія.ТV додали телеканали Перший HD, Суспільне Київ та Суспільне Культура HD, які є одними з трансляторів цього мундіалю в Україні.

"Додали в Дія.ТV канали, де ви можете подивитися Чемпіонат світу з футболу 2022. Серед них — Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD.



Цього разу збірна України не бере участь у Чемпіонаті. Сьогодні вся країна проходить інше протистояння. В якому обов'язково переможемо. А поки — вболіваємо за дружні до України команди на Чемпіонаті світу в Дія.ТV", — написав Федоров в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що разом із Суспільним поєдинки чемпіонату світу-2022 офіційно транслює в Україні медіасервіс MEGOGO.