ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Екс-півзахисник збірної Нігерії під час гри Марокко-Хорватія дав інтерв’ю Валерію Пригорницькому.

- Сандей, як вам початок Мундіалю?

- Я вражений і приємно здивований, особливо вчорашнім матчем Аргентини з Саудівською Аравією. І я вам скажу, що Аргентина програла абсолютно по ділу. Саудівська Аравія влаштувала аргентинцям високий пресинг, і по факту дворазові чемпіони світу нічого не змогли створити після того, як рахунок став 2:1.

Тепер Аргентині буде складно вийти з групи (доречі, коефіціент на невихід Аргентини на сайті Parimatch Ukraine — 2.4). Враховуючи нічию Мексики та Польщі, Аргентині тепер не можна втрачати очки і необхідно перемагати в обох матчах (наразі, це можна взяти за 1.6 — проти Мексики та за 1.5 проти команди Левандовського).

- Який прогноз на матч Аргентина — Мексика?

-Так як я працюю на ФІФА, мені заборонено давати прогнози.

- Ну хоч скажіть, за кого вболіваєте?

- Збірної Нігерії на цій першості немає. Тож мої симпатії віддані збірній Марокко. Моя дружина з Марокко. Я також підтримую всі африканські збірні.

- Ви брали участь у двух Мундіалях. Який приємніше згадувати?

- Олімпійські Ігри 1996 року, коли ми в півфіналі перемогли Бразилію 4:3, а у фіналі розібралися з Аргентиною 3:2. Це крутіші емоції навіть за мій гол іспанцям на ЧС-1998 (Сандей забив вирішальний гол в матчі групового етапу 3:2 ударом з дальної дистанції. – В.П.).

Валерій ПРИГОРНИЦЬКИЙ