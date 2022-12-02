ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Південної Кореї та Португалії у рамках квартету Н.

Південна Корея — Португалія

П'ятниця, 2 грудня, 17:00. Аль-Райян, стадіон Едьюкейшн Сіті. Головний арбітр – Метью Конгер (Нова Зеландія). Пряма трансляція на Megogo.

Португалія вже у плей-оф та на 99% гарантувала собі першу сходинку у квартеті. Тільки поразка від Південної Кореї та крупна перемога Гани над Уругваєм змістить португальців з вершини. Але такі розкради здаються вже аж занадто фантастичними. Тому для спокійної гри з корейцями Сантуш може дозволити собі поекспериментувати зі складом.

Португальці дуже потужно почали чемпіонат, обігравши спочатку Гану (3:2), а потім здолали Уругвай (2:0) завдяки дублю Бруну Фернандеша. Схоже, що клубні проблеми Кріштіану Роналду аж ніяк не вплинули на настрій збірної, яка показує футбол, гідний одного з претендентів на "золото" Мундіаля.

Південна Корея не втратила шанси на плей-оф. Для цього потрібно обігрувати португальців та сподіватись, що Уругвай виграє у Гани з меншою різницею голів. Іншими словами: зараз у Південної Кореї та Уругваю рівна різниця забитих і пропущених: -2. Якщо обидві команди виграють, то матимуть по 4 залікові бали, тоді долю другого місця вирішить візниця забитих і пропущений.

В першому турі корейці вистояли проти Уругваю, а потім влаштували гольову феєрію в матчі з Ганою, в підсумку поступившись 2:3.

За версією GG.bet, Португалія – однозначний фаворит зустрічі: перемога "європейських бразильців" оцінюється коефіцієнтом 1.62, а перемога азійської збірної – 5.22. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.42.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Єдиний раз команди зустрічались на домашньому для Південної Кореї чемпіонаті світу у 2002 році. Тоді на груповому етапі корейці здолали португальців з рахунком 1:0.