ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Черговий гість зіркового прогнозу – легендарний екс-нападник збірної Нідерландів, з яким Валерій Пригорницький поговорив під час перерви поєдинку Хорватія – Бельгія.

- П’єре, як вам гра Бельгія – Хорватія?

- Відстій! На Бельгію боляче дивитися. Дуже нудно грають. З такою грою вони заслуговують вильоту в груповому раунді.

- Як вам гра збірної Нідерландів?

- Відверто кажучи, ненабагато краще. У нас є великі проблемі при позиційному футболу. В останній фазі атаки постійно виникають негаразди. Із входженням у штрафну площину противника – теж проблеми. Граємо дуже прогнозовано для суперника, нема глибини лави запасних, щоб по-справжньому підсилити чи освіжити атакуючі дії.

На перемогу збірної США в основний час наш партнер дає високий коефіціент – 4.5.

- Тож нічого хорошого ви не прогнозуєте Нідерландам у грі зі США?

- Думаю, буде закритий футбол і все вирішить один м’яч. І я не впевнений, що його заб’ють саме нідерландці.

Parimatch Ukraine бачить переможцем пари команду Луї ван Гала. На перемогу в основний час коефіціент 2, на прохід в наступний раунд – рівно вдвічі менше. На тотал менше 1,5 коефіцент – 2.8.

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