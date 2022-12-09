Футболісти англійської першості поки що перевершують найближчого переслідувача з іншої ліги з помітною перевагою.
Гравці збірної Англії, getty images
09 грудня 2022, 11:21
Напередодні матчів у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022, який проходить у Катарі, портал Transfermarkt опублікував лідерів за кількістю забитих м'ячів за внутрішніми лігами.
Так, представники англійської Прем'єр-ліги зараз забили 35 голів на катарському мундіалі і є лідерами за цим показником.
Друге місце застовпили за собою футболісти французької Ліги 1 (18 голів), а трійку лідерів замкнули гравці іспанської Ла Ліги (15 голів).