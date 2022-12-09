ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболісти англійської першості поки що перевершують найближчого переслідувача з іншої ліги з помітною перевагою.

Напередодні матчів у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022, який проходить у Катарі, портал Transfermarkt опублікував лідерів за кількістю забитих м'ячів за внутрішніми лігами.

Так, представники англійської Прем'єр-ліги зараз забили 35 голів на катарському мундіалі і є лідерами за цим показником.

Друге місце застовпили за собою футболісти французької Ліги 1 (18 голів), а трійку лідерів замкнули гравці іспанської Ла Ліги (15 голів).