Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португальський фахівець звільнятися не збирається.

Головний тренер збірної Азербайджану Фернанду Сантуш висловився після ганебної поразки у матчі відбору до чемпіонату світу-2026 від Ісландії (0:5). Його слова наводить Azerisport.

"У першому таймі ми добре захищалися, хоча м'яч більше був у суперника. Намагалися робити ставку на контратаки. Але нам було складно через те, що суперник більше володів м'ячем.

Я не думаю про відставку. В мене є чинний контракт. Намагаюся робити максимум тут. З повагою ставлюся до свого контракту.

У футболі легко звинувачувати тренера. Всі повинні бути покарані. Винні і тренер, і футболісти. Сподіваюся, я і футболісти в наступних іграх виступимо краще.

Чому я повинен подавати у відставку? Покажіть тренера, який сам йде. Якщо вони бачать, що я роблю щось неправильно, то повинні поговорити зі мною і вирішити це питання", – заявив Сантуш.

Зазначимо, свій наступний матч збірна Азербайджану проведе проти національної команди України. Гра відбудеться 9-го вересня, о 19:00 за київським часом.