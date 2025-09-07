Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Потужна заява від німця.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про чутки щодо свого звільнення. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Боятися нічого не варто. У мене, як і раніше, вистачає сміливості прагнути вигравати кожен матч, і завтра ми теж зробимо все можливе. Команда важливіша за мене. Я не боюся. Завтра ми впораємося краще.

Я не читаю все підряд. Я б сказав, що мені вистачає розуму, щоб зрозуміти, що пишуть у ЗМІ, навіть якщо сам цього не читаю. Я ставлюся до цього спокійно. Коли все йде добре – все йде добре. Ми зіграли погано і провели невдалий матч. Тоді потрібно прийняти критику, але я не збираюся все змінювати.

Я відстоюю певні принципи і не можу їх змінити. В іншому випадку я був би не тренером збірної, а тренером команди журналістів", – сказав Нагельсманн.