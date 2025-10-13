Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Україна та Азербайджан.
Єгор Ярмолюк, фото УАФ
13 жовтня 2025, 20:36
Україна та Азербайджан зіграють у четвертому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 у Кракові.
Сергій Ребров, після перемоги над Ісландією (5:3), використав із перших хвилин Ярмолюка та Очеретька в центрі поля, тоді як Довбик та Волошин гратимуть у атаці.
Айхан Аббасов, на тлі поразки від Франції (0:3), залучив до стартового складу Гусейнова на правий фланг оборони, тоді як Нурієв гратиме ліворуч у півзахисті, а Ахундзаде очолить атаку.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмолюк, Очеретько, Маліновський — Гуцуляк, Довбик, Волошин.
Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Бондар, Бражко, Ванат, Шапаренко, Назаренко, Бондаренко, Велетень, Калюжний.
Запасні: А. Байрамов, Джафаров, Гаджиєв, Хачаєв, Емрелі, Ахмедзаде, Дашдаміров, Д. Гусейнов, Алієв, Гурбанли.
Азербайджан: Магомедалієв — Гусейнов, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулієв — Т. Байрамов, Хайбулаєв, Махмудов, А. Нурієв —Ахундзаде.
Гра Україна — Азербайджан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.