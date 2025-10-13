Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Україна та Азербайджан.

Україна та Азербайджан зіграють у четвертому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 у Кракові.

Сергій Ребров, після перемоги над Ісландією (5:3), використав із перших хвилин Ярмолюка та Очеретька в центрі поля, тоді як Довбик та Волошин гратимуть у атаці.

Айхан Аббасов, на тлі поразки від Франції (0:3), залучив до стартового складу Гусейнова на правий фланг оборони, тоді як Нурієв гратиме ліворуч у півзахисті, а Ахундзаде очолить атаку.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмолюк, Очеретько, Маліновський — Гуцуляк, Довбик, Волошин.

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Бондар, Бражко, Ванат, Шапаренко, Назаренко, Бондаренко, Велетень, Калюжний.



Азербайджан: Магомедалієв — Гусейнов, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулієв — Т. Байрамов, Хайбулаєв, Махмудов, А. Нурієв —Ахундзаде.