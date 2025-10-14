Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник збірної України — про втому суперника, важливість підготовки до наступних матчів і необхідність зберегти склад без травм.

Форвард збірної України – про непросту перемогу над Азербайджаном, щільну опіку суперників та подальші плани в кваліфікації ЧС-2026

Нападник національної збірної України Артем Довбик прокоментував переможний матч 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь українців, але виявився значно складнішим, ніж очікувалося.

"Коли граєш проти збірних – немає легких суперників. Усі налаштовуються, всі б’ються. Ми пропустили "гол у роздягальню" – і це трохи нас струсонуло. Але головне, що все завершилося нашою перемогою та трьома очками", – заявив Довбик.

У першому таймі Азербайджан реалізував, по суті, єдиний момент. За словами форварда, команда не панікувала у перерві й чітко розуміла, що потрібно діяти агресивніше у другому таймі.

"Ми виходили з настроєм забивати. Потрібно було тиснути, змушувати суперника втомлюватися, грати швидко. І шанси для голів з’явилися", – підкреслив нападник.

Довбик відзначив, що суперник щільно опікав його протягом усього матчу, і йому довелося протистояти одразу кільком захисникам.

"Так, сьогодні вони грали з трьома центрбеками. Двоє з них постійно були біля мене. Звісно, це було непросто. Але з іншого боку – якщо вони настільки сфокусовані на мені, значить, з’являється простір для інших гравців. І це добре».

Форвард також зазначив, що збірна не має права на осічки в наступних поєдинках, адже ситуація в групі залишається напруженою.

"Маємо вигравати. Усі зараз поїдуть у клуби, і сподіваюся, що всі повернуться без травм. Повинні бути в бойовій готовності до листопадових матчів", – резюмував Довбик.

Збірна України після 4 турів кваліфікації має 7 очок і посідає 2-ге місце у групі D. У листопаді відбудуться вирішальні матчі проти Франції та Ісландії.