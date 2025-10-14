Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної України прокоментував важкий матч з Азербайджаном та оцінив шанси команди на вихід із групи.

У понеділок, 13 жовтня, збірна України здобула непросту перемогу над Азербайджаном у матчі 4-го туру кваліфікації ЧС-2026. Поєдинок пройшов на стадіоні МКС Краковія у польському Кракові й завершився з рахунком 2:1 на користь "синьо-жовтих". Голи за українців забили Олексій Гуцуляк та Руслан Маліновський, який також відзначився результативною передачею й був визнаний найкращим гравцем матчу за версією уболівальників та платформи SofaScore.

Після гри головний тренер національної команди Сергій Ребров поділився своїми враженнями, підкресливши важливість здобутих трьох очок та труднощі, з якими довелося зіткнутись його команді.

"Вважаю, що це була надважлива гра. Ми втратили очки на старті турніру, тому сьогодні були максимально налаштовані на перемогу. Такі матчі завжди складні – щільна оборона, мінімум простору, необхідність швидко ухвалювати рішення. Але я задоволений результатом і самовіддачею хлопців", – заявив Ребров.

Тренер також звернув увагу на серйозні кадрові проблеми в атаці – одразу п’ятеро гравців основного складу пропускали матч через травми.

"Було дуже важко. Нам не вистачало п’яти атакувальних гравців. Через це довелося шукати нові рішення. Але ті, хто вийшов на поле, зробили все можливе, аби здобути перемогу", – пояснив наставник збірної.

Ребров відзначив складність гри після короткої паузи між матчами:

"Друга гра поспіль завжди дається непросто – лише два дні на відновлення, плюс переліт. Було помітно, що після забитого гола гравці трохи "відпустили" пресинг. Але це психологічно – важливо було просто втримати результат", – зазначив тренер в ефірі MEGOGO.

Він також прокоментував причини замін кількох гравців по ходу гри:

"Конаплю замінили через травму. Ярмолюк – також травма. Гуцуляк – втома і мікропошкодження. Дуже складно грати два матчі з таким інтенсивним графіком", – підсумував Ребров.

Наставник збірної наголосив, що команда буде боротися за максимальний результат у листопаді, коли Україна зіграє ключові поєдинки проти Франції та Ісландії.

"Ми завжди граємо на перемогу. Для цього важливо, щоб до наступних матчів повернулися травмовані. Лише в оптимальному складі ми можемо на рівних боротися з Францією. І так – усе можливо", – запевнив Ребров.

Наступний матч збірна України проведе у листопаді проти лідера групи – Франції.