Кубок Конфедераций

Проиграв сборной Мексике (1:2), россияне покинули Кубок Конфедераций.

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексики удалось добиться волевой победы над Россией со счетом 2:1.

На гол Самедова гости ответили двумя точными выстрелами Араухо и Лозано. Из-за этого поражения россияне финишировали на третьем месте в своей группе и покинули турнир.

В своем квартете сборной Черчесова удалось обыграть лишь Новую Зеландию.

В итоге с первого места этой группы выходит сборная Португалии, тогда как мексиканцы идут дальше со второго.