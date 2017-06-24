Проиграв сборной Мексике (1:2), россияне покинули Кубок Конфедераций.
Главный тренер сборной России - Станислав Черчесов, getty images
24 июня 2017, 20:08
В матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексики удалось добиться волевой победы над Россией со счетом 2:1.
На гол Самедова гости ответили двумя точными выстрелами Араухо и Лозано. Из-за этого поражения россияне финишировали на третьем месте в своей группе и покинули турнир.
В своем квартете сборной Черчесова удалось обыграть лишь Новую Зеландию.
В итоге с первого места этой группы выходит сборная Португалии, тогда как мексиканцы идут дальше со второго.