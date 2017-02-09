Действующий глава УЕФА Александер Чеферин выдвинул предложение установить ограничение длительности нахождения на посту главы Союза европейских футбольных ассоциаций.
Александер Чеферин, AFP
09 февраля 2017, 15:08
Данное предложение сегодня было утверждено исполкомом УЕФА и теперь ожидает поддержки со стороны национальных ассоциаций.
По мнению Чеферина, максимальный срок пребывания на посту президента УЕФА должен составлять 12 лет (3 периода по 4 года).
"Я очень рад, что исполнительный комитет выказал единодушную поддержку тем реформам, которые я считаю чрезвычайно важными для укрепления УЕФА", — заявил Чеферин.
"Я убежден, что национальные ассоциации также одобрят это предложение, которое направленно на создание более прочного и прозрачного органа управления европейского футбола", — добавил он.
Напомним, что прошлые президенты УЕФА работали без ограничений по времени. К примеру, Леннарт Йоханссон занимал данную должность на протяжении 17-ти лет.