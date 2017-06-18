Лига чемпионов

Бывший защитник Шпор Вильям Галлас объяснил причину прошлогодней неудачи лондонской команды в самом престижном европейском клубном турнире.

В завершившемся сезоне Тоттенхэм выглядел серьезной силой в английской Премьер-лиге, составив Челси конкуренцию в борьбе за победу в турнире.

В то же время результаты Шпор в Лиге чемпионов оказались удручающими. Команда Маурисио Почеттино не сумела выйти из группы, пропустив в плей-офф Монако и леверкузенский Байер.

По мнению Вильяма Галласа, для самого престижного европейского клубного турнира лондонцам просто не хватило опыта.

"Было очень жаль, когда Тоттенхэм не вышел из группы в прошлом сезоне, но команда была слишком молода для Лиги чемпионов", — начал Вильям.

"Игры против Монако и Байера на групповой стадии показали, что им необходимо набраться опыта".

"Лига чемпионов отличается от АПЛ. Здесь нужно быть более умным и сосредоточенным. Если сравнить нынешний состав с нашим, который доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов, то у нас было намного больше возрастных и опытных игроков", — подытожил Галлас.

В следующем сезоне Тоттенхэм начнет выступления в Лиге чемпионов с групповой стадии.