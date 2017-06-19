Сегодня, 19 июня, стартует новый сезон Лиги чемпионов, который финиширует в Киеве, где состоится финальный матч ЛЧ-2017/18.

Жеребьевка первого и второго раунда квалификации начнется в 13:00 по киевскому времени.

В первом раунде между собой сыграют 10 команд — чемпионы десяти чемпионатов с самыми низкими коэффициентами УЕФА. Матчи этого раунда пройду 27-28 июня и 4-5 июля.

Сеяные Несеянные
Нью-Сэйнтс (Уэльс) Алашкерт (Армения)
Линфилд (С.Ирландия) Фьорита (Сан-Марино)
Викингур (Фареры) Эуропа (Гибралтар)
Хибернианс (Мальта) Таллинн (Эстония)
Санта-Колома (Андорра) Трепча (Косово)

Победители пяти пар во втором раунде присоединятся к 29 чемпионам более сильных стран. Поединки второго раунда состоятся 11-12 и 18-19 июля.

Сеяные Несеяные
Селтик (Шотландия) Жилина (Словакия)
Зальцбург (Австрия) Жальгирис (Литва)
Копенгаген (Дания) Дандалк (Ирландия)
Лудогорец (Болгария) Вардар (Македония)
БАТЭ (Беларусь) Дюделанж (Люксембург)
Легия (Польша) Кукеси (Албания)
АПОЭЛ (Кипр) Зриньски (Босния и Герцеговина)
Марибор (Словения) Будучность (Черногория)
Карабах (Азербайджан) Гонвед (Венгрия)
Мальме (Швеция) Мариехамн (Финляндия)
Астана (Казахстан) Спартакс Юрмала (Латвия)
Партизан (Сербия) Самтредия (Грузия)
Риека (Хорватия) Победитель пары №1
Русенборг (Норвегия) Победитель пары №1
Шериф (Молдова) Победитель пары №1
Хапоэль Беер-Шева (Израиль) Победитель пары №1
Хабнарфьордюр (Исландия) Победитель пары №1

 