Лига чемпионов

Жеребьевка первого и второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне.

Сегодня, 19 июня, стартует новый сезон Лиги чемпионов, который финиширует в Киеве, где состоится финальный матч ЛЧ-2017/18.

Жеребьевка первого и второго раунда квалификации начнется в 13:00 по киевскому времени.

В первом раунде между собой сыграют 10 команд — чемпионы десяти чемпионатов с самыми низкими коэффициентами УЕФА. Матчи этого раунда пройду 27-28 июня и 4-5 июля.

Сеяные Несеянные Нью-Сэйнтс (Уэльс) Алашкерт (Армения) Линфилд (С.Ирландия) Фьорита (Сан-Марино) Викингур (Фареры) Эуропа (Гибралтар) Хибернианс (Мальта) Таллинн (Эстония) Санта-Колома (Андорра) Трепча (Косово)

Победители пяти пар во втором раунде присоединятся к 29 чемпионам более сильных стран. Поединки второго раунда состоятся 11-12 и 18-19 июля.