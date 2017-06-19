Жеребьевка первого и второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне.
Сегодня, 19 июня, стартует новый сезон Лиги чемпионов, который финиширует в Киеве, где состоится финальный матч ЛЧ-2017/18.
Жеребьевка первого и второго раунда квалификации начнется в 13:00 по киевскому времени.
В первом раунде между собой сыграют 10 команд — чемпионы десяти чемпионатов с самыми низкими коэффициентами УЕФА. Матчи этого раунда пройду 27-28 июня и 4-5 июля.
|Сеяные
|Несеянные
|Нью-Сэйнтс (Уэльс)
|Алашкерт (Армения)
|Линфилд (С.Ирландия)
|Фьорита (Сан-Марино)
|Викингур (Фареры)
|Эуропа (Гибралтар)
|Хибернианс (Мальта)
|Таллинн (Эстония)
|Санта-Колома (Андорра)
|Трепча (Косово)
Победители пяти пар во втором раунде присоединятся к 29 чемпионам более сильных стран. Поединки второго раунда состоятся 11-12 и 18-19 июля.
|Сеяные
|Несеяные
|Селтик (Шотландия)
|Жилина (Словакия)
|Зальцбург (Австрия)
|Жальгирис (Литва)
|Копенгаген (Дания)
|Дандалк (Ирландия)
|Лудогорец (Болгария)
|Вардар (Македония)
|БАТЭ (Беларусь)
|Дюделанж (Люксембург)
|Легия (Польша)
|Кукеси (Албания)
|АПОЭЛ (Кипр)
|Зриньски (Босния и Герцеговина)
|Марибор (Словения)
|Будучность (Черногория)
|Карабах (Азербайджан)
|Гонвед (Венгрия)
|Мальме (Швеция)
|Мариехамн (Финляндия)
|Астана (Казахстан)
|Спартакс Юрмала (Латвия)
|Партизан (Сербия)
|Самтредия (Грузия)
|Риека (Хорватия)
|Победитель пары №1
|Русенборг (Норвегия)
|Победитель пары №1
|Шериф (Молдова)
|Победитель пары №1
|Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
|Победитель пары №1
|Хабнарфьордюр (Исландия)
|Победитель пары №1