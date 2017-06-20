Лига чемпионов

Орган УЕФА по финансовому контролю клубов принял решение допустить РБ Лейпциг и Ред Булл Зальцбург к участию в Лиге чемпионов 2017/18.

УЕФА оперативно отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что РБ Лейпциг могут не допустить к участию в Лиге чемпионов 2017/18.

Орган УЕФА по финансовому контролю клубов (ОФКК) не обнаружил нарушений Статьи 5 (Честное проведение соревнования), гласит заявление на официальном сайте УЕФА.

После тщательного расследования, а также нескольких важных изменений в руководстве и структурных изменениях в клубах (по корпоративным вопросам, финансированию, персоналу, спонсорским соглашениям и т.д.), ОФКК счел, что ни одно физическое или юридическое лицо больше не оказывает решающего влияние на более чем один клуб, участвующий в клубном турнире УЕФА.

Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в течение десяти дней. ОФКК продолжит наблюдать за обоими клубами, чтобы обеспечить соблюдение правил в будущем.