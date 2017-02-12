Защитник Ман Сити Бакари Санья в следующее трансферное окно может стать игроком Молотобойцев.
Бакари Санья, AFP
12 февраля 2017, 15:35
Как информирует издание Daily Telegraph, менеджер Вест Хэма Славен Билич видит в 33-летнем французе идеального кандидата для решения проблемы с правом флангом обороны.
Сообщается, что летом лондонцы сделают предложение Санья. Он может достаться Вест Хэму бесплатно, так как его контракт с Горожанами рассчитан до конца сезона.
Напомним, что Санья перебрался в Ман Сити из Арсенала летом 2014 года на правах свободного агента.
В текущем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ и отметился одной голевой передачей.