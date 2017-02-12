Англия

Защитник Ман Сити Бакари Санья в следующее трансферное окно может стать игроком Молотобойцев.

Как информирует издание Daily Telegraph, менеджер Вест Хэма Славен Билич видит в 33-летнем французе идеального кандидата для решения проблемы с правом флангом обороны.

Сообщается, что летом лондонцы сделают предложение Санья. Он может достаться Вест Хэму бесплатно, так как его контракт с Горожанами рассчитан до конца сезона.

Напомним, что Санья перебрался в Ман Сити из Арсенала летом 2014 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ и отметился одной голевой передачей.